شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. الموجة الحارة تصل ذروتها غدا والقاهرة ترتفع لـ40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وصول الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها غدا الأحد حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة.

ويشهد اليوم السبت 10 مايو 2025، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.