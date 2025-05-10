شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ فى إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحى 20 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لـ عيد الأضحى المبارك 2025 من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سيتم إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحي اعتبارا من يوم 20 مايو الجارى، حيث نجحت الوزارة من خلال الشركة القابضة على توفير كميات كبيرة من الخراف الحية وطرحها بالشوادر بجانب توفير كافة السلع الغذائية بالمنافذ.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائي برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة في تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لتضاهى فروع الهايبر ماركت والمتاجر العالمية خاصة بعد نجاح الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وإطلاق مبادرة أسواق اليوم الواحد على غرار الأسواق الأوروبية من حيث التنظيم وجودة السلع وعرض المنتجات، وطرحت الوزارة كل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة وكذلك السلع غير الغذائية مثل المنظفات بتخفيضات تصل إلى 30% الأمر الذى جعل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأسواق اليوم الواحد تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لحصولهم على احتياجاتهم من المنتجات الغذائية.