شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 10 مايو، حيث حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاعات جديدة فى درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها على القاهرة الكبرى 38 درجة وجنوب البلاد 42 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.