شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الجمعية العمومية رقم (29) للاتحاد العربى للمحاربين القدماء والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم مختلف الأحداث والفعاليات الكبرى على أرض مصر والإرتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وأسرهم تقديراً لما قدموه من تضحيات لأوطانهم، استضافت جمهورية مصر العربية فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب فى دورتها رقم (29) تحت شعار ( معاً للسلام ) على مدار عدة أيام، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وذلك برعاية الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .

وتضمنت فعاليات الدورة تنفيذ العديد من الجلسات لعرض الأنشطة والأعمال والإنجازات للجمعيات والمنظمات الأعضاء بالاتحاد العربى، كذلك مناقشة تطوير آليات التعاون والعمل المشترك لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الدائمة للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وأسرهم .

وخلال الفعاليات ألقى اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة على أرض مصر، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث الذى يعبر عن عمق الروابط الأخوية التى تجمع شعوبنا العربية وتعكس إيماننا المشترك برسالة المحاربين القدماء فى الدفاع عن أوطانهم .

فيما قدم كل من، رئيس الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للإتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال كلماتهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على استضافة وتنظيم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين بما يدعم سبل التعاون والعمل العربى المشترك، مؤكدين أهمية انعقاد الجمعية العمومية بشكل دورى لزيادة التواصل بين المؤسسات الأعضاء بالاتحاد العربى وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة قدامى المحاربين وضحايا الحرب وأسرهم ، كما تضمنت الفعاليات تكريم عدد من مصابى العمليات الحربية من مختلف الدول العربية.