شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 جنيه.. مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة تقديرا لجهودهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة القاهرة عن صرف مكافأة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لجميع العاملين بمستشفياتها الجامعية، وذلك في إطار حرصها على دعم وتقدير الكوادر الطبية تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية في دعم المنظومة الصحية. ويأتي هذا القرار بناءً على ما أقرّه مجلس جامعة القاهرة في جلسته رقم (1245) المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2025.

وصدّق على القرار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتم اعتماد صرف المكافأة من الصناديق الخاصة بالمستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح أن إجراءات صرف المكافأة قد بدأت بالفعل، على أن يتم صرفها رسميًا للعاملين يوم 28 مايو 2025، وذلك تعبيرًا عن تقدير الجامعة للجهود الكبيرة والتفاني الذي يبديه العاملون في أداء مهامهم بكل كفاءة والتزام.