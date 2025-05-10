شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل امتحان الطلبة المصريين فى الخارج المتخلفين عن الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تحميل امتحانات وتقييمات الطلبة المصريين فى الخارج المتخلفين عن امتحان الفصل الدراسي الأول، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى وتحميل الامتحان لجميع الصفوف وفق المواد المتاحة حسب الجداول الامتحانية التى تم إعلانها والتى بدأت اليوم وحتى 18 مايو الجارى.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=True&classType=Class1

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أنها بدأت السبت 10 مايو الجارى وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، على أن تتم الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك امتحانات تبدأ فى التاسعة صباحاً وبعضها فى الخامس مساء.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليمات والضوابط الخاصة بأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الجارى والفصل الدراسى الثانى 2025، للطلبة المصريين فى الخارج والتى انطلقت السبت 10 مايو الجارى، موضحة أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالمستوى الأول والمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، سوف تتاح لهم ملفات تقييم الأداء يوم السبت 10 مايو 2025 من خلال المنصة، ويقوم الطالب بتحميل ملف تقييمات الآداء من المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا فى الخارج من الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams