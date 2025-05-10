شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات قداس الأربعين للأنبا باخوميوس بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس تذكار الأربعين لرحيل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك من كرمة القديس مارمرقس الرسول بمدينة دمنهور، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة.

وكانت الكنيسة قد أحيت، الخميس الماضي، قداس ذكرى الأربعين لنياحة نيافة الأنبا باخوميوس، في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمحافظة البحيرة، وسط حضور واسع من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشعب القبطي.

يذكر أن الأنبا باخوميوس وُلد في 17 ديسمبر 1935، وكان من أوائل خريجي جامعة عين شمس. التحق بالخدمة الكنسية منذ شبابه، وترهب في دير السريان بوادي النطرون في 11 نوفمبر 1962 باسم "الراهب أنطونيوس السرياني". كرس حياته للصلاة والتأمل والعمل الرعوي، ورُسم أسقفًا في 12 ديسمبر 1971، ليكون من أوائل الأساقفة الذين رسمهم البابا شنودة الثالث. ترك الأنبا باخوميوس بصمة روحية ورعوية واضحة في خدمة الكنيسة، وظل رمزًا للحكمة والاتزان حتى رحيله.