شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل امتحانات وتقييمات الطلبة المصريين فى الخارج لجميع الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تحميل ملفات الأنشطة والتقييمات للصفوف من من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى وأيضا ملفات وأسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتحميل ملفات التقييمات والأنشطة فى المواد الدراسية الأساسية للصفوف الأولى والمواد المتاحة لباقى الصفوف وفقا للجداول التى تم إعلانها

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/activity

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليمات والضوابط الخاصة بأداء تقييمات الصفوف الأولى للطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الثانى 2025، والتى بدأت السبت 10 مايو الجارى، موضحة أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بالمستوى الأول والمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية، تمت أتاحت ملفات تقييم الأداء يوم السبت 10 مايو 2025 من خلال المنصة، ويقوم الطالب بتحميل ملف تقييمات الآداء من المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا فى الخارج من الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يقوم الطالب بطباعة الملف وكتابة بياناته الشخصية عليها في الجزء المخصص لها فى الغلاف الخارجي لملف التقييمات و التي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس – اسم الدولة المقيم بها" ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده .

وشددت الوزارة على أنه بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف تقييم الأداء الخاص به ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني على هيئة ملفPDF ثم يقوم بإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط :https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

وذلك على الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال مدة 14 يوم من يوم اتاحة ملفات تقييم الأداء بالنسبة للصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى.