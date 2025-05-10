شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بمنتجع سياحى فى جنوب سيناء بمرتبات 10 آلاف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل، لدى إحدى المنتجعات السياحية، بمنطقة "خليج نبق، شرم الشيخ، جنوب سيناء"، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تصدرها وزارة العمل.

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة، هي:

1- عدد 2 فنى معدات.

2- عدد 3 فنى تبريد وتكييف.

3- عدد 7 مضيف.

4- عدد 9 منظف مناطق عامة.

5- عدد 2 فنى غلايات.

6- عدد 7 منقذ.

7- عدد 10 عامل تجهيز وتحضير.

وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقدم لتلك الوظائف، هي:

- الحصول على مؤهل متوسط.

- السن 21 : 25 سنة.

- الراتب: من 7000 إلى 10 آلاف جنيه، حسب المهنة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص متاح خلال شهر مايو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على www.manpower.gov.eg.