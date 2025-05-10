شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. تعليمات أداء امتحانات الترم الثانى للطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليمات الخاصة بكيفية أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الثانى والمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول 2025، بصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوى، كالتالى:

- سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط :

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والمتخلفين عن الفصل الدراسي الأول 2025.

. يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتي تتضمن اسم الطالب - رقم الجلوس.

- الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات ، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحة بشكل جيد.

- الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط ، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني الورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا AND TE

في الخارج من خلال الرابط

https://sabroadupload.emis.gov.eg

وذلك على الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة .

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للطلبة المصريين فى الخارج انطلقت اليوم السبت 10 مايو الجارى وتستمر حتى 18 من نفس الشهر وتعقد الامتحانات إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر منصة أبناؤنا فى الخارج.