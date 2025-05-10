شكرا لقرائتكم خبر عن بدون طوابير.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت.

ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومى عبر الموقع الرسمى لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة فى الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوى على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

جدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.