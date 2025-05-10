شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل الأزهرى يؤدون امتحاناتهم فى الهندسة واللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت امتحانات النقل الازهرى ، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائى الامتحان فى مادتى اللغة العربية ومتعدد التخصصات ، بينما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والمهارات المهنية ، كما يؤدى طلاب الصف الاول الاعدادى الامتحان فى مواد اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة والرياضيات والمهام الادائية لمادة الرياضيات ، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادي الامتحان في مادتي اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة والهندسة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.