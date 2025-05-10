شكرا لقرائتكم خبر عن "البنيان المرصوص".. باكستان تبدأ عملية عسكرية ردا على الهجوم الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت باكستان، فجر السبت، عملية عسكرية رداً على هجوم هندي وقع قبلها بساعات، واستهدف ثلاث قواعد جوية داخل الأراضي الباكستانية.

وأفاد التلفزيون الباكستاني الرسمي أن هجمات انتقامية تجري حالياً ضد "مواقع متعددة داخل الهند"، مؤكداً أن الجيش الباكستاني استهدف منشآت لتخزين الصواريخ وقواعد جوية هندية في منطقتي باثانكوت وأودهامبور.

وقالت مصادر عسكرية باكستانية إن الجيش نفذ قصفًا طال 36 هدفًا مختلفًا داخل الأراضي الهندية، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها إسلام أباد اسم "البنيان المرصوص".

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف، قد أعلن في وقت مبكر من صباح السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الباكستانية نجحت في اعتراض معظمها.

وأوضح شريف، في كلمة متلفزة، أن بعض الصواريخ سقطت داخل مناطق بشرق البنجاب داخل الهند، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع أصول القوات الجوية الباكستانية سليمة ولم تتعرض لأضرار جسيمة.

وأشار إلى أن الهجوم الهندي وقع على الأراضي الباكستانية، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو الخطط العسكرية المستقبلية.