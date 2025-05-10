شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى 2025.. شروط الأضحية الصحيحة ومعايير السلامة البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى وإقبال المستهلكين على شراء الأضاحى كسنة، نقدم بعض المعلومات والنصائح الهامة من معهد تكنولوجيا الأغذية للمستهلكين عند الشراء والتى من الواجب معرفتها سواء من الناحية الدينية لوجود بعض الشروط لقبول الأضحية ممن يقدمها لله أو من الناحية الصحية والجودة والسلامة ومدى ملائمتها.

الشروط العامة الواجب توافرها فى أضحية العيد:-

1- أن تكون من بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها فلا تصح أن تكون من الطيور أوالأسماك

2- أن تبلغ سن قبول الأضحية: وهو السن الواجب توافره فيها فيشترط أن تبلغ الإبل خمس سنوات من عمرها وتبدأ فى السادسة، وفى البقر يجب أن تبلغ الأضحية عامين وتكون قد دخلت فى السنة الثالثة، أما الغنم فيجب أن تكون قد أتمت سنةً من عمرها، وفى الضّأن يجب أن تتم ستة أشهر.

3- أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التى تؤثر فى لحمها، فلا يجوز أن يكون بها عور ظاهر، أو تكون عرجاء أو قرنها مكسور، أو بها مرض بين مثل:

4- (الحمى القلاعية (جفاف مخطم الحيوان – ارتفاع درجة حرارة الحيوان لتصل ل42֠م - تقييح الفم واللسان – تورم اللثة – الامتناع عن الأكل- سيولة اللعاب بشدة – العرج – تقرحات على حلمات الضرع – عدم القدرة على الوقوف ).

5- مرض السل ( تضخم الغدد الليمفاوية للحيوان تحت الابط وتحت الفخذ – هزال كامل للحيوان).

6- التسمم الغذائى ( سرعة التنفس – نهجان ناتج تناول الحيوان لعليقة بها أثار مبيدات مثل مركبات الفسفور العضوية ).

7- حمى البحر الأبيض المتوسط (نزول الصديد من فتحة البول) وهنا يجب إعدام مثل هذا الحيوان.

8- الجمرة الخبيثة أو الحمى الفحمية (نزيف من جميع فتحات الجسم للحيوان) أيضا يجب اعدام مثل هذا الحيوان.

وهذه أمراض لا يمكن معرفة اصابة الحيوان بها إلا بالكشف البيطرى قبل الذبح.