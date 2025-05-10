شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تستحدث آلية جديدة بتعاقدات المعلمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، بالتعاقدات التى تتم لتعيين معلمين جدد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الآلية تتضمن إتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفى حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلى، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلى زملائهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التى لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين، ويمكن للناجحين فى محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق فى محافظاتهم، بتسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على أن يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقًا للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية.



وحددت الوزارة عدة ضوابط لتنفيذ تلك الآلية، منها الالتزام بالعمل فى المحافظة التى سجل المتقدم الرغبة بها خلال مدة التعاقد ولن يسمح بالنقل لمحافظته إلا بعد إنهاء مدة التعاقد وفقًا لقانون التعليم، وإتمام إجراءات التعيين، لصمان استقرار العملية التعليمية، لافتة إلى أن من يريد الاستمرار فى المحافظة التى قضى بها مدة التعاقد له مطلق الحرية.