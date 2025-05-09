شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم القارئ الشحات محمد أنور على المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف موعد عقد المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم؛ ليكون في شهر ديسمبر 2025 م الموافق شهر جمادى الآخرة 1447 هـ ، وتكريمًا لكبار قراء مصر العظام الذين أثروا العالم الإسلامي بتلاواتهم العذبة المؤثرة؛ قرر وزير الأوقاف إطلاق اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - على المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم؛ لتحمل هذه المسابقة اسم فضيلته، علمًا بأن المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم تشتمل على الأفرع التالية:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده، وتفسيره، ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط: ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 35 عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: مليون جنيه.

• الجائزة الثانية : ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: ٤٠٠ ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط: ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن ٣٠ عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: ٥٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: ٤٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: ٣٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: ٢٠٠ ألف جنيه.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده، وتفسيره، ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط: ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن ٣٥ عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: ٤٠٠ ألف جنيه.

الفرع الرابع للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، بشرط: ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن ١٤ عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: ٤٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: ٣٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: ٢٥٠ ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: ٢٠٠ ألف جنيه.

الفرع الخامس: الصوت الحسن (القراءة المجوّدة): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسيره، ومعرفة أسباب النزول، بشرط: ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن ٣٥ عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية، في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: ٤٠٠ ألف جنيه.

الفرع السادس: ذوو الهمم: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، بشرط: ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٥ عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: ٤٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: ٣٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: ٢٥٠ ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: ٢٠٠ ألف جنيه.

الفرع السابع: الأسرة القرآنية: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه، ووجوه إعرابه، بشرط: ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.

• الأسرة الثانية: 600 ألف جنيه.

الفرع الثامن: القراءات القرآنية: حفظ وإجادة القرآن الكريم بالقراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية، مع توجيه هذه القراءات، بشرط: ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن ٤٠ عامًا، وألا يكون قد فاز بإحدى الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة في نفس الفرع، وجوائز هذا الفرع كالتالي:

• الجائزة الأولى: ٦٠٠ ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: ٤٠٠ ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة من الجوائز التشجيعية بقيمة ٨٥٠ ألف جنيه.

علمًـا بأن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له الفوز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.



