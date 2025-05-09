شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يتوجه إلى روما للمشاركة فى حج يوبيل الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه غدًا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى العاصمة الإيطالية روما، على رأس وفد من آباء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، للمشاركة في حج يوبيل الرجاء الذي تنظمه الكنيسة الكاثوليكية الجامعة هذا العام تحت شعار "الرجاء لا يُخيب صاحبه".

تُقام فعاليات هذه الزيارة الروحية في الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري، كما سيترأس الأب البطريرك القداس الإلهي الرئيسي، الذي يُقام يوم الاثنين 12 مايو بكنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بمشاركة مطارنة السينودس البطريركي المقدس.

تأتي هذه الزيارة تعبيرًا عن وحدة الكنيسة الجامعة وتجديدًا للرجاء المسيحي وسط تحديات العالم المعاصر.