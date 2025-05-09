شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمى لـ البابا ليو الرابع عشر 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفاتيكان أن قداس التنصيب الرسمى للبابا ليو الرابع عشر سيقام فى ساحة القديس بطرس يوم 18 مايو الحالى.



وأوضح الفاتيكان - فى بيان صادر اليوم الجمعة - أن البابا ليو الرابع عشر سيلتقى سيزور كاتدرائية القديس بولس خارج الأسوار البابوية يوم 20 مايو، وسيجرى أول لقاء له مع الجمهور 21 مايو الحالي.



فى سياق متصل، ترأس البابا ليو الرابع عشر أول قداس له كبابا بعد يوم واحد من انتخابه فى المجمع المغلق.



يشار إلى أن قداس التنصيب هو الذى يبدأ به البابا المنتخب خدمته رسميا ، ويتم الاحتفال به عادة فى ساحة القديس بطرس.