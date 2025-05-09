شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: زيارة ترامب للشرق الأوسط هدفها تأكيد رؤيته لتحقيق السلام والرخاء والان مع تفاصيل الخبر

قال البيت الأبيض، إن زيارة ترامب للشرق الأوسط هدفها تأكيد رؤيته لتحقيق السلام والرخاء، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح البيت الأبيض، أن جولة ترامب للشرق الأوسط هي أول زيارة خارجية له، مضيفا أن ترامب وقع اتفاقا اقتصاديا تاريخيا مع بريطانيا لدعم الأمن القومي.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي، موضحا أن رسوم أساسية بنسبة 10% ستظل سارية على بريطانيا.



وتابع: "وزير الخارجية ماركو روبيو يجري اتصالاته مع الهند وباكستان"، مضيفا أن ترامب يريد خفض التصعيد بين الهند وباكستان في أسرع وقت ممكن.