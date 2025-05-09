شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر وروسيا.. علاقات ثنائية اكتسبت قوتها فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس يشهد عرضا عسكريا مهيبا فى الساحة الحمراء بموسكو.. مصر وروسيا.. علاقات ثنائية اكتسبت قوتها فى عهد الرئيس السيسى.. روسيا تحتفل بالذكرى الـ80 للنصر العظيم..مشاركة رمزية للقوات المصرية بالعرض والسيسى يقف تحية لها أثناء عبورها.. بوتين: روسيا كانت وستظل حصنا منيعا يصعب تدميره وستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية".

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