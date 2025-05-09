شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم كمية من الكتان بقرية شبراملس بالغربية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، نشوب حريق هائل اندلع بإحدى الأراضى الزراعية المخصصة لتخزين كميات الكتان التي يتم تجميعها منذ بدء الموسم وحتي نهايته.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبراملس التابعة لمركز سمنود، بنشوب حريق داخل شونة كتان، علي الفور انتقلت الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات إطفاء وجاري السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.