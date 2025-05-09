شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: مصر أهم شريك تجارى لروسيا فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مصر أهم شريك تجارى لروسيا فى أفريقيا، وذلك خلال قمة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكرملين.



وأوضح أم التبادل التجارى بين مصر وروسيا ارتفع بنسبة 30% العام الماضى، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بصورة ناجحة.

وأشار الرئيس الروسى، إلى أن تعاون القاهرة وموسكو يعتمد على التعاون الاستراتيجى.