شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تحت القصف.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 11 فى مناطق متفرقة بينهم أطفال ونساء والان مع تفاصيل الخبر

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، إن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع ارتفع إلى 11 شهيدًا خلال الساعات الأخيرة، بينهم أطفال ونساء، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف.

وأوضح أبو كويك، في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية نفذت هجومين على منطقة «معن» جنوب شرقي مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، نُقلت جثامينهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة، كما استشهد مواطن آخر في خان يونس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق نتيجة قصف على المحافظة الوسطى.

وأشار المراسل إلى استشهاد 4 فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم ثلاثة جراء غارة استهدفت منزلًا في المنطقة الشرقية من المخيم، بينما استشهد الرابع في الأطراف الشمالية له، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف مخيم البريج المجاور، وأدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية في المنطقة.

وأكد أبو كويك أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في عدة مناطق من القطاع، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا، في ظل تعذر وصول الطواقم الطبية إلى الجرحى بسبب الأوضاع الميدانية المعقدة.

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