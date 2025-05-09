شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 3 إلى 9 مايو 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للموضوعات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الجابوني، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية في هذا الشأن، بما يسهم في تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأطفال.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية، دعمًا لقطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وقد شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، حيث تبلغ مساحة المنطقة 20 كم2، وستوفر نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا للصناعة والخدمات اللوجستية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الخطوات الخاصة بتيسير إجراءات دخول السائحين لجميع المطارات والمنافذ المختلفة، وشهد الاجتماع استعراضًا لمنظومة التأشيرة العاجلة الإلكترونية المقترح تنفيذها.

كما شملت أنشطة رئيس الوزراء، لقاء سيادته برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء خطط البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة، وقد بلغت استثمارات البنك الموجهة للقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 1.5 مليار يورو في عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.

وإلى جانب ما سبق، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التنويه إلى إجراء 21 صفقة بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات.

كما ترأس مصطفى مدبولى الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، حيث تم عرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتعامل معها، إلى جانب استعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وما تحقق منها.

كما التقى مصطفى مدبولى مع الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" والوفد المرافق له، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الإشارة إلى استضافة مصر منتدى مهم نهاية شهر مايو الجاري، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

واستكمالًا لأنشطة رئيس الوزراء، فقد تفقد سيادته عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الغربية، أبرزها محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا، ومشروع إسكان لمحدودي الدخل بمنطقة العجيزي، ومستشفى محلة مرحوم التخصصي، كما تفقد مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، ومستشفى طنطا العام الجديد.