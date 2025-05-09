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آلاف الإسرائيليين يهربون من الشواطئ المحتلة بسبب صاروخ قادم من اليمن.. فيديو

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آلاف الإسرائيليين يهربون من الشواطئ المحتلة بسبب صاروخ قادم من اليمن.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 09 مايو 2025 05:09 م

دوّت صافرات الإنذار في أكثر من 25 مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحيط تل أبيب الكبرى جرّاء إطلاق صاروخ من اليمن.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، فيديو يظهر آلاف الإسرائيليين يهربون من شواطئ فلسطين المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المصطفين بسبب التدافع.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقول إن صفارات الإنذار دوّت في أكثر من 25 مدينة في فلسطين المحتلة ومحيط تل أبيب الكبرى جرّاء إطلاق صاروخ من اليمن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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