شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإسرائيليين يهربون من الشواطئ المحتلة بسبب صاروخ قادم من اليمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

دوّت صافرات الإنذار في أكثر من 25 مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحيط تل أبيب الكبرى جرّاء إطلاق صاروخ من اليمن.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، فيديو يظهر آلاف الإسرائيليين يهربون من شواطئ فلسطين المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المصطفين بسبب التدافع.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقول إن صفارات الإنذار دوّت في أكثر من 25 مدينة في فلسطين المحتلة ومحيط تل أبيب الكبرى جرّاء إطلاق صاروخ من اليمن.