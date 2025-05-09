شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مؤكدا أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ الذى أطلق من اليمن، وأن منظومة ثاد الأمريكية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع فى اعتراض صاروخ.

أكدت صحيفة يسرائيل هيوم، أن الملايين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار فى القدس وتل أبيب وعشرات المواقع، بعد أن رصد جيش الاحتلال صاروخا أطلق من اليمن.