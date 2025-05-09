شكرا لقرائتكم خبر عن السر وراء انسحاب محامى الطفل ياسين من القضية والان مع تفاصيل الخبر

في تطور مفاجئ، أعلن المحامي عصام مهنا، وكيل الطفل ياسين ضحية الاعتداء بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، انسحابه الكامل من القضية التى شغلت الرأى العام لفترة طويلة، مبررًا قراره بحملات تشويه وهجوم ممنهج طالته هو وأسرته، على حد وصفه.

عن الأسباب التى دفعت المحامى للانسحاب، منذ جلسة النطق بالحكم، قال إنه فوجئ – بحسب بيانه – بحملات سبّ وقذف وتشكيك، لم تقتصر على شخصه بل طالت أسرته أيضًا، ما دفعه للصمت والاكتفاء بالمرافعة وحده، حرصًا على عدم تعطيل العدالة.

وذكر فى بيانه، أنه رغم صدور الحكم الذى انتظره الجميع، قرر مهنا التنحي الكامل عن القضية، معتبرًا أن الهجوم الذي تعرّض له “غير مفهوم ومن جميع الأطراف”، ومعلنًا فسح المجال لمحامين آخرين لاستكمال المشوار.

وكان قد تقدم محامى المتهم فى هذه القضية باستئناف على الحكم وفقا للقواعد القانونية، فيما يجرى تحديد الدائرة التى تنظر القضية ومواعيد بدء الجلسات من قبل محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجددا أمام إحدى دوائر جنايات دمنهور.