شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ 2014 حتى الآن 1329 مسجدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الاوقاف انه ستظل جهود الدولة المصرية ثابتة في البناء والعمران في كافة ميادين الحياة، وفي القلب منها خدمة بيوت الله عز وجل، فبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله تعالى، حيث وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن، إلى (1329) مسجدًا، من بينها (901) مسجداً بين إنشاء وإحلال وتجديد، و (428) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13410) مسجدا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 723 مليون جنيه على مدار السنوات العشر الماضية.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف وعلى رأسها الوزير الدكتور أسامة الأزهري بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وبالتزامن مع هذه الجهود تطلق وزارة الأوقاف جهودها المضنية في تدريب السادة الأئمة والخطباء ورفع كفاءتهم ومستواهم العلمي والفكري والدعوي كما ظهر واضحًا في احتفال وزارة الأوقاف بتخريج الدفعة الأخيرة من الأئمة (دفعة الإمام محمد عبده)، وذلك من خلال برامج التدريب المتنوعة والتي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وتم الحفل بتشريف وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يأتي هذا في سياق افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 11 من ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 9 من مايو 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد (15) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

• في محافظة قنا: تم إحلال وتجديد مسجد (العتيق) بدير السعادة بنجع الشيخ الشرقاوي – مركز فرشوط.

• وفي محافظة القليوبية: تم إحلال وتجديد مسجد (النور) بعزبة المانسترلي بقرية كفر الحصافة – مركز طوخ.

• وفي محافظة البحيرة: تم إحلال وتجديد مسجد (الهدى) بعزبة الست – مركز إيتاي البارود.

• وفي محافظة الفيوم: تم إحلال وتجديد مسجد (الوالدين) بعزبة محمد دويدار بقرية سرسنا – مركز طامية، ومسجد (التوبة) بقرية بني صالح – مركز الفيوم، ومسجد (التوحيد) بعزبة شاكر بقرية الغرق – مركز إطسا، ومسجد (الشويخية) بقرية سنهور – مركز سنورس، ومسجد (أبو مدرة) بعزبة الحنفي بقرية نزلة بشير - مركز الفيوم.

• وفي محافظة بني سويف: تم إحلال وتجديد مسجد (الصفا والمروة) بعزبة السعدي بقرية شنرا – مركز الفشن، ومسجد (الحاج كامل الديب) بقرية الميمون – مركز الواسطى، ومسجد (الشرقي) بقرية طلا – مركز الفشن.

• وفي محافظة الإسماعيلية : تم إحلال وتجديد مسجد (أبو صيام) بقرية سرابيوم – مركز فايد، ومسجد (الرحمن) بعزبة أبو شامية بقرية المحسمة الجديدة – مركز أبو صوير.

• وفي محافظة أسوان: تم إنشاء وبناء مسجد (سيد المرسلين) بنجع أبوير بقرية فطيرة – مركز كوم أمبو.

• وفي محافظة أسيوط: تم إحلال وتجديد مسجد السلام تمة حسن بالغنايم شرق – مركز الغنايم.

• وفي محافظة الجيزة: تم صيانة وتطوير مسجد (الرحمن) بقرية كفر زهران المرازيق – مركز البدرشين.