شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" تنظم تدريبا حول معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول معايير الجودة

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