شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن الاحتفال بذكرى النصر في روسيا يأتي في توقيت مهم ودقيق والعالم يشهد فيه صراعات وتوترات بينما مصر طوال الوقت تطرح مسارات سياسية لتقليل هذه التوترات، مشيرا إلى أن الدعوة التي وجهت للرئيس السيسي لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا للدور المصري.

وأوضح أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل للأخبار، أن العلاقة بين مصر وروسيا أساسها التنمية وأيضا تنوع علاقات مصر الخارجية تقوم على الشراكة والتعاون مع كل مراكز اتخاذ القرار والتأثير في العالم، مشددا على تقدير القيادة الروسية لمصر ودور مصر الذي يتنامى في المنطقة، وأنه دور استراتيجى ودبلوماسي قوي والدولة المصرية تسعى دائما إلى لإنهاء النزاعات بطموحات مختلفة.

وأشار أكرم القصاص، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يقدر بحوال 3 مليارات دولار وفي تزايد مستمر، ودعوة الرئيس الروسي بوتين لحضور الرئيس السيسي احتفالات ذكرى النصر تقديرا للدور المصري ودور الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه كان هناك زيارات كثيرة متبادلة بين الزعيمين واتصالات وتنسيق دائم طوال السنوات الماضية.

وتابع، "دوائر مصر ممتدة ومصر ترتبط بعلاقات مهمة مع دول أوروبا ونفس الأمر مع روسيا والصين اقتصاديا وتجاريا ووجود الرئيس الصيني الروسي والبرازيلي وقيادات دول بريكس يفتح المجال أن مصر تطرح دائما فكرة التهدئة في غزة وتقليل الصراعات ودعم مسارات التفاوض، مؤكدا أن مصر تتسمك برؤيتها في القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة، موضحا أن الرئيس السيسي سيطرح وجهة نظر مصر سواء في اجتماعات ثنائية أو لقاءات مع القادة لوقف الصراعات في العالم وتقليل التوترات.