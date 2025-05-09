شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتراجع فى حربه التجارية مع الصين.. ويؤكد: 80% رسوم قرار صائب والان مع تفاصيل الخبر

تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى حربه التجارية مع الصين، حيث ألمح إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية المفرضة على بكين لـ 80%، بعدما رفعها الشهر الماضى إلى 145%، الأمر الذى يعد بمثابة تراجع عن قراراته.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين قرارًا صائبًا".

كما حث الصين فى تعليق آخر على "أن تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرا أن مثل هذا القرار سيكون فى صالحها، وأكد أن "الأسواق المغلقة لم تعد مجدية".

وتصاعدت الحرب التجارية بين أمريكا والصين عندما أعلن ترامب فى مارس الماضى رفع الرسوم الجمركية على الصين وغيرها من الدول الشريكة لبلاده بشكل متدرج، ثم رفعها بشكل سريع على بكين الشهر الماضى إلى أن وصلت إلى 145%، فيما علق الرسوم المتبادلة على معظم الشركاء التجاريين.