شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى قضية الطفل ياسين.. محاميه يعلن الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عصام مهنا محامي الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، إنسحابه من القضية بكاملها بسبب لحملات التشويه والنيل من منه على حد قوله .

وأوضح عصام مهنا فى بيان إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعلن تنحيه عن الاستمرار في هذه القضية، وإفساح المجال أمام محامين آخرين لاستكمال القضية.

وكشف محامى الطفل ياسين تفاصيل توليه القضية، قائلًا: "حضرت والدة الطفل لمكتبنا فرع دمنهور منذ ما يقرب من العام بأوراق القضية بعد أن سبق لها التقدم بالبلاغ قبل 6 أشهر من القدوم لنا بمعرفة أحد المحامين ضد متهم واحد فقط، و قد مرت القضية علي 4 محامين قبلنا".

وأضاف، "قبلنا القضية بقلب الأب تعاطفًا مع الطفل ياسين والذي يشهد الله علي ما في القلوب أننا و كل محامين المكتب كنا نتعامل معه أنه إبننا، وقبلنا القضية بدون أتعاب نهائيا بل أنفقنا من مالنا الخالص الكثير وسفر عشرات المرات للمحامين، وبذلنا مجهود كبير في صمت لمدة عام و كلما صدر قرار بالحفظ نتظلم منه بلا يأس أو تراخ".

وقال محامى الطفل ياسين "قمنا في سابقة قضائية بالطعن علي قرار الحفظ النهائي أمام محكمة الجنايات و بتاريخ 11/2/2025 ترافعنا أمام عدالة المحكمة حتي تمكنا من الحصول علي حكم تاريخي بإلغاء قرار الحفظ و إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، و تحدد لجلسة المحاكمة يوم 30/4/2025 الماضي".

وأوضح، "قبل الجلسة بيوم تعرضنا أنا و أسرتي لهجوم شرس وسب و قذف و تشكيك لا يتحمله أحد فالتزمنا الصمت، طلبنا عدم حضور الزملاء الأفاضل المحامين لمصلحة الطفل حتي لا يتم تأجيل القضية، تمكنا بفضل الله منفردين بعد مرافعتنا الحصول على أقصي عقوبه للمتهم و هي الأشغال الشاقة المؤبدة، مع العلم أنه لا يوجد عقوبة الإعدام لهذه الجريمة و إنما الحد الأقصى هو المؤبد فقط".

واختتم بيانه،" نظرا لاستمرار محاولات النيل منا و الهجوم غير المفهوم من جميع الأطراف علينا، قررنا إفساح المجال للزملاء الأفاضل المحامين الذين نقدرهم لاستكمال القضية،ونعلن من هنا التنحي التام عن هذه القضية و الله يوفق الجميع".