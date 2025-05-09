شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون المصرى: الرئيس السيسي سيعقد اليوم مباحثات مع نظيره الروسي بوتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 09 مايو 2025 03:20 م
أكد علاء رشوان موفد التلفزيون المصري من موسكو، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اليوم مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء.
كما شارك الرئيس السيسى في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.
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