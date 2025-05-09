شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو مازن" يشيد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وأشاد "أبو مازن" بمواقف جمهورية مصر العربية الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّن الموقف المصري المتفق مع الإجماع الفلسطيني، في رفض تهجير شعبنا قسرا وإفراغ الأرض من سكانها، ودور مصر المحوري في الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدد الرئيس على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من طعام وماء ودواء ووقود، إلى القطاع المحاصر بشكل كامل منذ الثاني من مارس الماضي.

وأكد أهمية تنفيذ الخطة الفلسطينية – المصرية – العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بوجود الفلسطينيين على أرضهم، ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو فرض الوقائع الاحتلالية.

كما بحث الرئيسان أهمية استمرار التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس الخاص ياسر عباس، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.