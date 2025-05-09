شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى رفيع المستوى يزور المركز القومى للبحوث لتعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تعزيز الشراكات الدولية فى مجالات البحث العلمى والأكاديمى، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أهمية الزيارات المتبادلة مع كبرى الجامعات ومراكز البحث العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات البحثية الصينية يُمثل فرصة واعدة للاستفادة من الخبرات المشتركة، وتطوير مشروعات بحثية تخدم الأولويات الوطنية، وعلى رأسها الأمن الغذائى والتكنولوجيا الحيوية.

وفى هذا الاطار، استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، وفدًا رفيع المستوى من جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ووهان الصينية، برئاسة الدكتور زانج كوفيا، مدير المختبر الوطنى الرئيسى لتحسين الوراثة المحصولية، ومختبر هوبى هونغشان، كلية علوم الحياة والتكنولوجيا بجامعة هواتشونج.

شهد اللقاء حضور الدكتورة وفاء محمد عبد الرحيم حسن، عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، والدكتور محمود حزين، وكيل المعهد، والدكتورة هبة عبد العزيز موسى عبد الله، الباحث بقسم النبات ومنسق الزيارة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة البحوث.

فى كلمته، أشار الدكتور معوض إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لبحث آفاق التعاون بين المركز القومى للبحوث، بصفته أكبر مؤسسة بحثية فى الشرق الأوسط، ونظرائه فى الصين، بما يسهم فى دعم وتطوير منظومة البحث العلمى بين البلدين.

تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقى حول المركز القومى للبحوث، وتاريخه ونشأته، وأبرز إمكانياته البحثية، والتى تشمل 14 معهدًا و6 مراكز تميز، والمزرعة البحثية بالنوبارية، وفرع المركز الجديد بمدينة ٦ أكتوبر، فضلًا عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية.

وأشار رئيس المركز إلى أن مشروعات المركز تسهم بفاعلية فى مجالات الزراعة والغذاء، والصناعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة، والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية.

من جانبه، أكد الدكتور زانج كوفيا حرص الجانب الصينى على دعم التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، لا سيما فى مجال تحسين سلالات المحاصيل الزراعية، مثمنًا الدور الحيوى للمركز القومى للبحوث فى دعم منظومة البحث العلمى والابتكار فى مصر.

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية للوفد داخل المعامل المركزية ومعرض المنتجات البحثية، حيث استمع أعضاء الوفد لشرح من الباحثين حول المنتجات المختلفة، كما جرى تبادل الدروع التذكارية وتقديم شهادات التقدير بين الجانبين.