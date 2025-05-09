شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول معايير الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيزًا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 فعاليات البرنامج التدريبي "معايير جهار (GAHAR) للجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية".

عُقد البرنامج في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وذلك تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وشهد التدريب من جانب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية حضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتورة نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والسادة مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة ، ود . محمد كمال رئيس فريق الجوده بالهيئة ، ود . دينا حنفي منسق تدريب الجوده بالهيئة ومنسق إدارة الجودة المركزية.

ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حضور د. وائل الدرندلي، ود. ولاء عبد اللطيف أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. الشيماء عبدالفتاح .. مدير عام الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. محمد السايس مدير عام الرقابة الإدارية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. ايمان عبدالغني عضو الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وصرح د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن هذا التدريب يأتى في سياق حرص الهيئة على حصول جميع وحداتها على اعتماد معايير الجودة (GAHAR)، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتقليل الأخطاء الطبية، مما يسهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية وتعزيز جودة الخدمات والنظم الإدارية، كما يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتطبيق معايير الجودة فيما يخص معايير الجراحة الآمنة والتخدير والمسؤولية الطبية طبقًا لمعايير "جهار"، مع التركيز على سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة.

وأضاف رئيس الهيئة بأن هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

شهد التدريب مشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء فرق الجودة ومكافحة العدوى بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ووصل عدد الحضور 250 متدرب، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتحقيق معايير الجودة والاعتماد في مختلف وحداتها.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كانت قد نظمت برنامجًا تدريبيًا مماثلًا في الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2025 بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول الإصدار الحديث لعام 2025 لمتطلبات الاعتماد المبدئي للمستشفيات، بحضور قيادات من الهيئتين وعدد من مديري الإدارات المعنية، ويأتي هذا التدريب ضمن جهود الهيئتين لتعزيز ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات العلاجية.