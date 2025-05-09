4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات مشاجرة بين أربعة أشخاص، تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين وقوعها في دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وقعت المشاجرة في 6 مايو الجاري بين طرفين؛ الأول مكون من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات متفرقة في أجسادهم، والطرف الثاني شخص واحد أصيب بجرح قطعي في رأسه. جميعهم من محافظة الشرقية. ونشبت المشاجرة إثر خلافات بين الطرفين، مما دفعهم لاستخدام الأسلحة البيضاء في الاعتداء على بعضهم البعض.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط أطراف المشاجرة، وبحوزتهم ثلاثة أسلحة بيضاء. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم تداوله. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.