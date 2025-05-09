سقوط محترفي سرقة المساكن والموبايلات في 3 مناطق بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية تورطوا في ارتكاب عدة وقائع سرقة داخل مناطق الخليفة، الشرابية، والمطرية.

وضبطت الشرطة أحد المتهمين في منطقة الخليفة عقب قيامه بسرقة محتويات من داخل مساكن المواطنين، وأرشد عن المسروقات التي تم العثور عليها بحوزة مالك محل في السيدة زينب، تبين تورطه كعميل سيئ النية.

وفي منطقة الشرابية، ألقت الشرطة القبض على متهم له معلومات جنائية أثناء سرقته هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة"، وضُبط بحوزته 4 هواتف، جهاز لاب توب، فرد خرطوش، طلقات، وكمية من مخدر البودر. واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة.

كما أُلقي القبض على متهم ثالث في المطرية امتهن سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وضُبطت بحوزته أدوات ومعدات مجهولة المصدر، وأقر بارتكاب 5 وقائع مماثلة، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية بنفس المنطقة.

واتُخذت الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين.