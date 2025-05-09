شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد السبت 10 مايو 2025، ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.