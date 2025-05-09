شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: بدء الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية إعتباراً من صباح غداً السبت الموافق 10-5-2025 على ثلاث مراحل وحتي 25 -7-2025.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة ولجنة إسترداد أراضى الدولة للتصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأكدت د. منال عوض، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الأولي من الموجة ال26 من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون على مدار اليوم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة وكذا كافة التعديات على الأراضي الزراعية مع محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ مهامهم من الوحدات المحلية.



ووجهت د. منال عوض، السادة المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من 10-5-2025 وحتى 30-5-2025 ) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من 7-6-2025 وحتى 27-6-2025) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من5-7-2025 وحتى 25-7-2025).