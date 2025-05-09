شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية والهجرة تستمر فى متابعة حالة البحارة المصريين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لحالة البحارة المصريين على السفينة 1 Petro، قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي صباح اليوم الجمعة 9 مايو بإيفاد ممثل عنها للقاء البحارة المصريين.

وقد تمت هذه الزيارة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية ومسئولي ميناء "خالد" بالشارقة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية والتي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء بمساعدة من الجانب الإماراتي وإدارة الميناء.

وقام ممثل القنصلية العامة المصرية خلال الزيارة بالاطمئنان على حالة البحارة المصريين كما وجه الشكر إلى إدارة الميناء، ومسئولي حكومة إمارة الشارقة، وكافة الجهات الإماراتية المعنية لما أبدوه من تعاون كامل في التعامل مع هذه المسألة، فضلا عن تقديم المؤن الطاقم السفينة وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال السفارة المصرية في أبو قلبي والقنصلية العامة في دبي التنسيق مع مختلف الجهات الإماراتية المعنية المتابعة الموقف القانوني لحالة البحارة المصريين، وذلك وفقا للقوانين المرعية.