شكرا لقرائتكم خبر عن بالموديل واللون ورقم الشاسية.. حماية المستهلك يحذر المواطنين بعد حادث القطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز حماية المستهلك، أنه تم مخاطبة واستدعاء شركة الليثي للاستيراد والتصدير ، للإفادة عن الحادث وموقف السيارات التالفة، جراء حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات الشركة بميدان محمد زكي - بالقطامية " وإمدادنا بكافة البيانات المُتعلقة بالسيارات محل الحادث ، وعلي الفور، قامت الشركة بمخاطبة الجهاز، وتوضيح أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه جهاز حماية المستهلك أنه يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، وأمن وسلامة المواطنين اولوية قصوي وانه في ضوء ما تم رصده ومُتابعته علي وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن حادث التصادم الواقع بمعرض سيارات شركة الليثي للاستيراد والتصدير بميدان محمد زكي - بالقطامية " ، جراء اصطدام إحدي شاحنات النقل بسيارات جديدة من طرازات (نيسان / ام جي / بايك / هيونداي / شيري / كيا / سيات .

ونشر جهاز حماية المستهلك أرقام الشاسيه الخاصة بالـ 11 سيارة موضحه بنوع السيارة محل الحادث ورقم الشاسيه، وبيانتهم كالآتى:

نيسان صني لون "اسود" موديل 2026 شاسية رقم 180428

نيسان قشقاي لون "فيراني" موديل 2025 شاسية رقم 146032

نيسان اكس تريل لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 10776

نيسان اكس تريل لون "اسمنتي" موديل 2025 شاسية رقم 3420

لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 22142Rx5 ام جي

بايك اكس 7 لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 183355

بايك اكس 55 لون "أحمر" موديل 2025 شاسية رقم 169048

هيونداي توسان لون "فضي" موديل 2025 شاسية رقم 559225

شيري تيجو 7 لون "كحلي" موديل 2025 شاسية رقم 210757

كيا اكسيد لون "ازرق" موديل 2025 شاسية رقم 209167

سيات اتيكا لون "اسود" موديل 2025 شاسية رقم 6510630

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم طرح هذه السيارات مرة أخري في السوق المصري أو يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز، من قبل الشركة المالكة، بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا بهذا الشأن ، كما يؤكد رئيس الجهاز، أنه يتابع عن كثب كل ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، مُشددا أنه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات إستباقية من شأنها حماية أمن وسلامة المستهلكين والمتابعة الدورية والمستمرة من جانب الجهاز والتفاعل ، لكافة ما يتم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى، لا سيما الوقائع المُتعلقة بسلامة المواطنين.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإجراء تحليل المخدرات للسائق المتسبب في وقوع حادث معرض القطامية، والذى أسفر عن اصطدامه بـ7 سيارات جديدة داخل معرض، للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

وكانت شهدت منطقة القطامية حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدد من السيارات الجديدة "الزيرو"، وذلك بعد انحرافها عن نهر الطريق بعد اختلال عجلة القيادة من يد ساقها، ما أسفر عن تهشم 7 سيارات داخل معرض سيارات بدون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.