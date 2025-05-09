شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية: الرئيس السيسى يشارك بحفل عيد النصر ومأدبة غداء بوتين للرؤساء والان مع تفاصيل الخبر

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء، كما شارك الرئيس السيسى في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.