شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحترق.. النيران تشتعل مجددا وتلتهم المنازل فى مدينة الناصرة المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام عبرية، تجدد الحرائق في إسرائيل، وتحديدا في مدينة الناصرة المحتلة، والتي تبعد عن القدس حوالي 105 كم.

وقالت القناة الـ12، إن "حريق في الشمال اندلع، وأفادت خدمات الإطفاء والإنقاذ أنه بفضل جهد مشترك بين رجال الإطفاء وطائرات الإطفاء، تم احتواء الحريق على خط المنازل في الناصرة".

والأسبوع الماضي، اندلعت حرائق واسعة بين مدينتي القدس وتل أبيب، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، حينها إنها أتت على نحو 20 ألف دونم من الأحراش الطبيعية "في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد منذ سنوات".

وتحقق سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتحديد سبب اندلاع النيران في ذات المنطقة التي شهدت الأسبوع الماضي حرائق مشابهة أقل شدة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن الرئيس إسحاق هرتسوغ قوله: "هذا الحريق جزءٌ من أزمة المناخ، التي لا يجب تجاهلها. إنها تتطلب منا الاستعداد لمواجهة تحدياتٍ جسيمةٍ وهامة، واتخاذ القرارات - بما في ذلك التشريعات المناسبة".