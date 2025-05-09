شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن بدء تدفق مساعدات إنسانية لغزة.. وتؤكد: إسرائيل لن تشارك فيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي اليوم (الجمعة) بدء عملية تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأوضح هكابي أن إسرائيل لن تشارك في توزيع المساعدات في قطاع غزة، لكنها ستكون مشاركة في المنظومة الأمنية.

كما أكد أن "آلية جديدة للمساعدات الإنسانية، مستقلة عن العمل العسكري، آمل أن تبدأ العمل بها قريبًا، وسيتم مناقشة المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، وستشارك المنظمات غير الربحية في هذا الأمر".

وأوضح هاكابي في بيانه أن "هناك أزمة إنسانية في غزة". "نحن بحاجة إلى إشراك جميع شعوب العالم والحكومات والمنظمات الحكومية لحل هذه المشكلة." ولكنه امتنع عن التطرق إلى خطورة الأزمة.

ولفت إلى أن "وقف إطلاق النار سيعتمد على مصير الرهائن. لماذا لا يزالون هناك؟ لا، لم يُفرج عنهم بعد؟ إلى متى سيُعذب الرهائن داخل الأنفاق حتى يُفرج عنهم؟" أوضح.

وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل في تصريحه: "نحن في أزمة ليس بسبب إسرائيل، بل بسبب حماس". "لقد خلقوا الأزمة وأطالوا أمدها. آمل أن ينضم العالم أجمع إلى إدانة حماس".