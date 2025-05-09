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بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز

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  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 1/7
  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 2/7
  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 3/7
  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 4/7
  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 5/7
  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 6/7
  • بعد عودته فى إمبابة.. محافظ الجيزة يعلن تشغيل سوق اليوم الواحد بالأحياء والمراكز 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الجمعة، 09 مايو 2025 02:35 م

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والخضراوات بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة وهو أحد الأسواق المهمة التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، مؤكداً توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين منذ الصباح.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن السوق شهد إقبالاً من المواطنين نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة أشرف بكر، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بالعديد من الأحياء والمراكز تباعًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة انعقاد السوق على مدار يومين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وثمّن محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد مؤكداً التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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