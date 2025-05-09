شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة العربى عضو التحالف الوطنى ومحافظ دمياط يوزعان أجهزة كهربائية على العرائس والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم مع صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى للتنمية عضو التحالف الوطني، ووفد المؤسسة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وتناول اللقاء الذى جاء على هامش توزيع أجهزة كهربائية على العرائس، مناقشة آليات مد جسور التواصل بين الجانبين، لاطلاق المزيد من المبادرات لدعم المجتمع ، وكذلك الاستفادة من خبرات مؤسسة العربى لتأهيل الكوادر البشرية وتأهليهم بما يلبى احتياجات سوق العمل ، وكذلك دعم عدد أكبر من الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة، وشهد اللقاء أيضًا،، استعراض للمبادرات التى أطلقتها المؤسسة بمحافظة دمياط والتى استهدفت ما يقرب من 36 الف مستفيد فى الفترة من عام 2018 حتى 2025 تنوعت ما بين مساعدات مالية وطبية وغذائية وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية و تجهيز العرائس.

وخلال اللقاء تم تسليم المحافظ درع مؤسسة العربى من صباح العربى تقديرًا لدعمه هذا التعاون وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومى.

وشهد "محافظ دمياط " فاعليات توزيع أجهزة كهربائية متنوعة مقدمة من مؤسسة العربى على عدد 10 عرائس، حيث وجه " الدكتور أيمن الشهابى " التهنئة إلى العرائس، معربًا عن خالص امنياته لهن بحياة سعيدة.

واشاد " المحافظ " بجهود مؤسسة العربى لدعم المجتمع بالمحافظات، وذلك إيمانًا بأهمية تكاتف الجميع لرعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، اتساقاً مع رؤية الدولة فى هذا الخصوص، متوجهاً بالشكر الى المؤسسة على حرصها مشاركة المحافظة بالعيد القومى كل عام.

خلال كلمتها أعربت صباح العربي عن سعادتها بمشاركة مؤسسة العربي في فعاليات محافظة دمياط متمنية لشعبها دوام التقدم والتنمية والازدهار ، كما هنأت العربي الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وشعب محافظة دمياط الكريم بمناسبة العيد القومي ، مشيده بالجهود الكبيرة التي يبذلها فى كافة المجالات ، مشيرة إلى الدور التنموي والمجتمعي التي تقوم به مؤسسة العربي في المبادرات التي ترفع عن كاهل المواطن المصري، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،وأضافت ان العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع ابناء مصر في كافة ربوعها، كما أهدت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى درع المجموعة للسيد المحافظ تقديرا لدوره وجهوده فى دعم المجتمع المدنى وتعزيز المشاركة المجتمعية في محافظة دمياط.