شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة ألعاب القوى (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية كل من د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف د.أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أقيمت فعاليات بطولة ألعاب القوى (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم (52) الشهيد الرفاعي، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 550 طالبًا وطالبة من 48 جامعة.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** سباق الوثب الطويل طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ ياسمين عماد السيد، جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالبة/ ياسمين أشرف إبراهيم، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ ميسرة رأفت خيري، جامعة القاهرة

** سباق : 1500م جرى طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ مصطفى غريب إبراهيم، التعليم العالى

- المركز الثاني: الطالب/ إبراهيم محى ابراهيم، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالب/ مؤمن محمد على، جامعة الإسكندرية

** سباق : 1500م عدو طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ هدى محمد غنام، جامعة طنطا

- المركز الثاني: الطالبة/ ليلى محمد مصطفى، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- المركز الثالث: الطالبة/ هناء محمود، جامعة الإسكندرية

** سباق : رمى الرمح (طالبات):

- المركز الأول: الطالبة/ سما إبراهيم محمد، جامعة برج العرب التكنولوجية

- المركز الثاني: الطالبة/ مى محمد خيرى، جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: الطالبة/ مريم أحمد سعيد، جامعة الزقازيق

** سباق : الوثب العالى طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن محمد فايز، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثاني: الطالب/ يوسف سمير أحمد، جامعة قناة السويس

- المركز الثالث: الطالب/ أدهم صفوت صلاح، جامعة بنى سويف

** سباق : 110م حواجز طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمد حامد جلال، جامعة النيل

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد محمد أحمد أبو المجد، الجامعة المصرية الروسية

- المركز الثالث: الطالب/ محمد عمرو فتحى، الجامعة الألمانية بالقاهرة

** سباق : الوثب الطويل طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ حسام سلامة شومان، جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد محمد أحمد، الجامعة المصرية الروسية

- المركز الثالث: الطالب/ محمد وليد مصطفى، جامعة الزقازيق

** سباق : الوثب العالى طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ آية وليد الدياسطي، جامعة المنصورة

- المركز الثاني: الطالبة/ لجين محمد إبراهيم، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ أمنية خالد عبدالمنعم، جامعة مصر الدولية

** سباق : 400م عدو طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عمرو هانى سليمان، جامعة حلوان

- المركز الثاني: الطالب/ محمد أحمد محمود، جامعة الإسكندرية

** سباق : 400م عدو طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ أمنية إيهاب فتحى، جامعة الإسكندرية

- المركز الثاني: الطالبة/ صفاء محمود على، جامعة حلوان

- المركز الثالث: الطالبة/ فاطمة محمد ذكى، جامعة الإسكندرية