شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: اكتمال بدر "ذو القعدة" الإثنين المقبل وعيد الأضحى 6 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن اكتمال بدر شهر ذو القعدة سيكون في تمام الساعة السادسة و58 دقيقة مساء يوم الاثنين المقبل، بنسبة لمعان تصل إلى 100%.

وقال تادرس، إنه وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، فإن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم 28 مايو الجاري، نظرًا لأن شهر ذي القعدة سيكون 29 يومًا فقط، وبهذا فإن وقفة عرفات توافق يوم 5 يونيو المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 6 يونيو.



وأشار إلى أن القمر سيكون في حالة تقابل مع الشمس وقت اكتماله، ما يعني أنه سيشرق عند غروب الشمس مباشرة، وسيظل ظاهرًا في السماء طوال الليل، حتى يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأضاف أن العين المجردة لا يمكنها تمييز لحظة الاكتمال الحقيقية لقرص القمر، لذا يبدو القمر مكتملًا للمشاهدين خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو.

وبين تادرس أن هذا البدر يعرف في الثقافات الشعبية، خاصة عند بعض القبائل الأمريكية، بعدة أسماء منها "قمر الزهور"، وذلك تزامنا مع نمو أزهار الربيع بكثافة خلال هذه الفترة من العام، كما يعرف أيضا بـ"قمر الذرة" و"قمر الحليب".

وقال الدكتور أشرف تادرس في ختام تصريحه إن وقت اكتمال القمر يعد الأنسب لرؤية تضاريس القمر، مثل الفوهات البركانية والحفر النيزكية، وذلك باستخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة.