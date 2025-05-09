شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا ممثلا لمصر فى مؤتمر روما للتقارب العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر في فعاليات مؤتمر روما للتقارب العالمي، الذي يُعقد تحت شعار "من أجل بناء جسور بين الثقافات المختلفة"، والمقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة واسعة من ممثلين عن الدول العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية.

ويمثل مصر في المؤتمر الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، حيث يلقي كلمة حول المجتمع المصري وثقافته وتاريخه العريق، بالإضافة إلى استعراض نماذج من التماسك الاجتماعي الذي يتميز به الشعب المصري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة، وتسليط الضوء على التجارب الإنسانية المشتركة بين الشعوب، في مواجهة محاولات بث الفتنة أو زعزعة الاستقرار. ومن المقرر أن يؤكد ممثلو الدول المشاركة على وحدة النسيج المصري وصلابته في وجه التحديات، وعلى قدرة الشعب المصري على التصدي للمناورات التي تستهدف أمنه ووحدته الوطنية.



